Autostrade A. Adriatico, rush finale per un tratto terza corsia

(ANSA) - VENEZIA, 05 LUG - Rush finale per il completamento della terza corsia nei primi cinque chilometri del tratto di cantiere Alvisopoli-Portogruaro in A4. Lo scorso weekend, ricorda Autostrade Alto Adriatico, sono state concluse le operazioni di stesa dell'asfalto drenante lungo la carreggiata in direzione Trieste: "Ora l'attività si sposta sulla carreggiata opposta (direzione Venezia) dove a partire dalle 02 di domani verranno stesi 74mila metri quadri di conglomerato bituminoso drenante composto da due strati di diversa granulometria per assicurare una drenabilità ottimale".

Saranno possibili code e disagi. L'obiettivo di Autostrade Alto Adritico è "concludere i lavori in questi primi cinque chilometri entro fine luglio, ovvero prima del grande esodo estivo". (ANSA).