Solidworld stampa in 3D copia esatta di un cervello malato

Il gruppo della stampa in 3D Solidworld, di Treviso, ha realizzato la copia esatta di un cervello affetto da una patologia neoplastica di una paziente prossima a un intervento chirurgico, grazie alla quale i medici hanno potuto studiare con grande esattezza la posizione e la dimensione dei tessuti da asportare.

Il modello, in grandezza reale, è stato ottenuto attraverso i dati forniti da indagini radiografiche e realizzato con particolari resine, che è stato possibile colorare in maniera diversa per evidenziare le parti malate.

Il servizio - riferisce l'azienda trevigiana - era stato richiesto da una struttura sanitaria italiana. La preparazione preoperatoria dei chirurghi sul modello fedele dell'organo da operare consente la riduzione dei margini di errore, una maggiore velocità nell'esecuzione con una migliore aspettativa di recupero e di guarigione. (ANSA).