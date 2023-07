Primo ciack a Vicenza de La vita accanto di Giordana

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Sono iniziate a Vicenza le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana, La vita accanto . Il film, le cui riprese interessano le strade del centro storico della città veneta fino al 15 luglio, è interpretato tra gli altri da Paolo Pierobon, Sonia Bergamaschi, Valentina Bellè, Michela Cescon e per la prima volta sullo schermo Beatrice Barison. La storia, tratta dall'omonimo romanzo di Maria Pia Veladiano, è quella di Rebecca rifiutata dalla madre alla nascita per il suo aspetto non conforme ai canoni della bellezza tradizionale. Si prende cura di lei la zia gemella del padre, celebre pianista, che scoprirà in Rebecca il talento per la musica. La pellicola è prodotta da Marco Bellocchio , che firma la sceneggiatura con Marco Tullio Giordana e Gloria Malatesta.

In un tweet il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai augura buon lavoro a tutta la troupe. (ANSA).