Dal Governo 93,5 milioni per il Bosco dello Sport a Venezia

Il Ministro dell'interno, di concerto con quelli dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, ha assegnato al Comune di Venezia 93,5 milioni di euro, per il finanziamento del progetto del "Bosco dello Sport". Lo rende noto il Comune di Venezia, dando conto della pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta del maxi progetto previsto a Tessera, nei pressi dell'aeroporto Marco Polo, che prevede la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera-aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational, che non era stato ammesso al finanziamento per i fondi Pnrr.

Dal piano degli interventi sono state tolte le componenti commerciali e direzionali, eliminando volumi edificatori per 600.000 metri cubi, mentre sono state incrementate le funzioni culturali, educative, mediche e formative. Si prevede inoltre una superficie verde di quasi 79 ettari, con la piantumazione di 100.000 tra alberi e arbusti. (ANSA).