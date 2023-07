Interporto di Padova, nel 2022 fatturato tocca i 35,7 milioni

(ANSA) - PADOVA, 03 LUG - L'Interporto di Padova celebra oggi 50 anni di attività a servizio del settore logistico del Nordest. L'evento si è svolto oggi nell'Aula Magna del palazzo del Bo, dove sono intervenute numerose autorità di provincia, regione e Governo, tra cui il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Collocato nella parte meridionale della zona Industriale di Padova, ad est della città, e collegato agevolmente sia alla rete ferroviaria principale che alle autostrade A4-Venezia Milano e A13-Padova Bologna, si sviluppa su una superficie di 1.100.000 metri quadrati in proprietà, con 300mila metri quadrati di magazzini in proprietà totalmente affittati alle imprese leader della logistica e del trasporto e un'area ferroviaria e terminalistica di circa di 500 mila metri quadri che è il vero cuore delle attività intermodali.

È considerato l'interporto più avanzato del panorama nazionale dal punto di vista tecnologico: da qui, ogni anno, partono e arrivano circa 8.000 treni merci che collegano Padova ai principali porti italiani ed europei e ad alcuni importanti terminal terrestri in centro e nord Europa. La società è strutturalmente in utile da anni: nel 2022, il fatturato ha raggiunto i 35,7 milioni. (ANSA).