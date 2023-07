Generali: Delfin, nessuna particolare strategia sul Leone

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - "A seguito degli articoli apparsi oggi sul quotidiano nazionale 'La Repubblica'", Delfin precisa "che la richiesta presentata all'Ivass in data 17 aprile 2023, al fine di poter esercitare diritti di voto per più del 10% in Assicurazioni Generali, si è resa necessaria - ai sensi di legge - in conseguenza del piano di acquisto di azioni proprie avviato da Assicurazioni Generali nell'agosto del 2022".

Lo si legge in una nota della holding della famiglia Del Vecchio, nella quale si ricorda che il piano è stato "implementato nei mesi successivi, piano che ha determinato il superamento involontario, da parte di Delfin, della soglia del 10% dei diritti di voto esercitabili in Assicurazioni Generali, alla luce della sospensione dei diritti di voto per le azioni proprie acquistate dalla società".

"Tale richiesta, accolta in data 30 giugno 2023 dall'Autorità, non sottintende dunque alcuna particolare strategia di Delfin, se non quella di agire in conformità alle regole rispetto alla propria posizione quale azionista della compagnia assicurativa triestina", conclude l'holding della famiglia Del Vecchio. (ANSA).