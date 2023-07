'Basta sangue sulle strade', in Veneto video per la sicurezza

Una bimba esegue evoluzioni sui pattini tra le carcasse di auto di uno sfasciacarrozze, mentre in sottofondo si susseguono gli audio di vere chiamate al 118 con richieste di aiuto e descrizioni di incidenti stradali. E' il nuovo video sociale per sensibilizzare sui rischi della strada prodotto dal gruppo "Saturno 9", patrocinato dal 118 della Regione Veneto e dall'Ulss 3 Serenissima.

Il video, della durata di 4 minuti e mezzo, è stato diffuso sul canale YouTube di Saturno 9 (youtube.com/@progettosaturno9) e si chiama "B.S.S.S. (shock message)", acronimo per 'Basta morti sulle strade".

Il breve filmato verrà fatto concorrere ai David di Donatello 2024 ed è stato segnalato alla 80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Festival del Cinema di Roma.

Verrà inoltre iscritto a festival internazionali distribuiti in tutto il mondo. Al presidente del Veneto, Luca Zaia, è stata avanzata la proposta di crearne una versione spot da circuitare al cinema e in televisione, negli schermi delle discoteche o negli eventi di aggregazione giovanile.

Saturno 9 Creations è un progetto artistico indipendente senza fini di lucro, che si occupa prevalentemente di sensibilizzare la società su tematiche di natura umana e sociale attraverso la realizzazione di spot, e dal 2009 realizza progetti a scopo didattico. (ANSA).