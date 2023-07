TrenoBiciBus, presentata edizione 2023 dell'offerta integrata

E' stata presentata oggi a Calalzo (Belluno) l'edizione 2023 del "TrenoBiciBus delle Dolomiti", un servizio intermodale svolto dal 2015 in collaborazione tra Trenitalia e DolomitiBus, grazie al supporto della Regione Veneto, che dà la possibilità di percorrere le piste ciclabili trasportando le due ruote in treno e bus, il sabato e nelle giornate festive fino al 9 settembre.

Il treno, composto da due convogli Minuetto modificati internamente per offrire 37 posti bici ciascuno, parte da Venezia Santa Lucia, ferma a Venezia Mestre, Mogliano Veneto, Treviso Centrale, Conegliano, Soffratta, Vittorio Veneto, Santa Croce del Lago, Stazione Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone Zoldo, Perarolo di Cadore e arriva a Calalzo Pieve di Cadore.

A Ponte nelle Alpi e Calalzo Pieve di Cadore è prevista la coincidenza con bus attrezzati con carrelli porta bici, per Nevegal, Val Zoldana, Alleghe e Cortina d'Ampezzo.

Il servizio si affianca ai 14 Link di Trenitalia già operativi sulle principali località turistiche del Veneto non servite da stazioni ferroviarie.

All'inaugurazione ha preso parte Elisa De Berti, vicepresidente rergionale con delega a Infrastrutture e Trasporti, Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, Ivan Aggazio, direttore regionale Trenitalia Veneto e Stefano Rossi, ad di DolomitiBus. (ANSA).