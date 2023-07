Fucile d'epoca esplode durante rievocazione, un morto

Un uomo di 62 anni è morto questa mattina a Valgatara (Verona) dopo essere stato colpito accidentalmente dall'arma che stava caricando.

La vittima, che abitava nella frazione di Marano di Valpolicella, stava partecipando a una rievocazione storica autorizzata dal Comune. Stava utilizzando un 'trombino', un'arma a salve chiamata anche 'pistone', simile a un grosso fucile caricato con polvere da sparo, di notevoli dimensioni e del peso di circa 30 chilogrammi, diffusa in Lessinia e in Valpolicella.

Per cause da accertare, l'uomo è stato colpito nella fase di caricamento dall'esplosione dell'arma, che lo ha colpito alla tempia, morendo all'istante. I Carabinieri, intervenuti sul posto, escludono responsabilità di terzi. (ANSA).