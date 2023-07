Extinction Rebellion, sit-in di protesta a San Marco Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 01 LUG - Una trentina di aderenti al movimento Extinction Rebellion si sono seduti di fronte alla Basilica di San Marco, a Venezia, per protestare contro quelle che hanno definito "le responsabilità politiche del collasso dell'ecosistema della laguna veneziana".

Alcuni dei militanti, vestiti di nero e con cartelli, hanno indossato maschere raffiguranti dei teschi di animali in via di estinzione e umani. E' stato steso uno striscione con la scritta "Morte a Venezia" sulla ringhiera che delimita il cantiere delle barriere di vetro davanti alla Basilica.

"Un grido di protesta - afferma una nota di Extinction Rebellion - rivolto alla Regione Veneto, alle orde di turisti che ogni giorno attraversano la città, ma soprattutto ai suoi abitanti, invitati a unire le proprie voci per esigere cambiamenti concreti nelle politiche regionali". (ANSA).