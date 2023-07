Dopo 100 anni, 'rinasce' ex società idroelettrica veronese

A 100 anni esatti dal 30 giugno 1923, quando 26 capifamiglia residenti a Lugo di Valpantena, in provincia di Verona, fondarono una tra le prime società idroelettriche del territorio, la "Lucense", poi nazionalizzata dall'Enel nel 1963, è rinata come Comunità energetica la "Cooperativa Lucense 1923 società benefit".

L'obiettivo è quello di accompagnare famiglie e imprese in un percorso di transizione ecologica e in una nuova fase di crescita sostenibile. I 4.429 nuclei familiari della Valpantena consumano circa 13 milioni di chilowattora; l'obiettivo dichiarato è quello di promuovere la realizzazione di almeno 10 megawatt di nuovi impianti rinnovabili, per consumare esclusivamente energia pulita e di essere CO2 free.

A promuovere la comunità energetica è ForGreen Spa SB, azienda veronese presente sul mercato dell'energia e dello sviluppo di modelli innovativi della sostenibilità, con un piano industriale 2023-2027 che prevede lo sviluppo di almeno 60 megawatt di nuovi impianti fotovoltaici condivisi in tutta Italia. (ANSA).