Manifattura Veneta rileva vicentina Forall Confezioni

La vicentina Forall Confezioni SpA e Manifattura Veneta hanno siglato una partnership industriale, finalizzata al rilancio del sito produttivo di Quinto Vicentino (Vicenza).

Manifattura Veneta, società in cui hanno investito importanti operatori del territorio, sarà guidata, nel ruolo di Ceo, dall'imprenditore Nicola Ferraretto e opererà in uno stabilimento rinnovato grazie agli importanti investimenti fatti in spazi e macchinari: oltre 4 mila metri quadrati all'interno dei quali avverrà la produzione, in ogni sua fase, dal taglio allo stiro, di capispalla intelati, giacche e pantaloni per Pal Zileri e altri brand del settore.

In Manifattura Veneta confluiranno una settantina di addetti altamente specializzate, precedentemente impiegate in Forall, così da mantenere sul territorio un know-how significativo, che aiuterà la nuova realtà ad essere da subito pienamente competitiva sui mercati globali. (ANSA).