Il rugby nel nuovo murales di E-Distribuzione a Rovigo

Il rugby e Rovigo sono il tema del nuovo murales realizzato da E-Distribuzione in occasione dell'11/a edizione di "DeltArte-Il delta della creatività", ideato dalla storica dell'arte Melania Ruggini, primo festival itinerante di arte urbana nato in Polesine e dedicato alla rigenerazione urbana e alla street art.

A realizzare il murales sulla cabina elettrica è Fabio Maria Fedele, street artist e madonnaro di Villanova del Ghebbo (Rovigo), due lauree in Architettura e Storia e conservazione dei Beni Architettonici, ma soprattutto una esperienza artistica ventennale alle spalle, in Italia e all'estero. In questi giorni, Fedele è all'opera sull'edificio di via Portello, a Rovigo, e sarà possibile seguire la realizzazione del murales.

L'interpretazione per immagini è stata condotta dalla curatrice insieme all'artista, mettendo in scena i tratti caratteristici del territorio, illustrando una scena tipica del rugby, vanto di Rovigo a livello nazionale; a fare da sfondo alla scena è il Giardino delle Due Torri, emblema dello skyline cittadino. Sulle facciate laterali trovano posto il paesaggio del Delta del Po, con le tipiche cavane dei pescatori, e Piazza Vittorio Emanuele, salotto della città. La quarta parete ha un motivo floreale che rimanda a Rovigo, dall'antichità "città delle rose".

L'iniziativa è parte del progetto "Cabine d'Autore" con cui la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica intende promuovere la trasformazione delle cabine elettriche in opere d'arte, rendendo omaggio a persone, cose o avvenimenti che hanno fatto grande l'Italia. (ANSA).