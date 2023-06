Cittadella Giustizia Venezia, al via i lavori dell'ultimo lotto

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - Sono iniziati stamani gli interventi del terzo e ultimo lotto della Cittadella della Giustizia di Venezia, riguardante gli edifici 7, 12 e 13 destinati a ospitare la Corte d'Appello, la Procura Generale e il Tribunale di Sorveglianza.

Con il recupero degli edifici si prevede una revisione della progettazione degli spazi interni, prendendo a riferimento gli elaborati architettonici del progetto definitivo generale del 2000. Un sopralluogo è stato compiuto dall'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, secondo cui "il progetto una distribuzione prevalentemente orizzontale delle diverse funzioni, che vede quindi ciascun settore svilupparsi trasversalmente lungo gli edifici. Tale soluzione permette una più agevole fruibilità e gestione delle attività d'ufficio, in relazione ai vincoli strutturali e di illuminazione imposti dall'edificio. E' così che le aule e gli archivi trovano collocazione al piano terreno, i servizi amministrativi e le principali cancellerie della Corte d'Appello vengono organizzate al primo, gli uffici dei magistrati di Corte d'Appello e Procura Generale sono collocati al secondo, mentre all'ultimo livello trovano collocazione gli uffici amministrativi della Procura Generale. L'archivio generale sarà invece ubicato al piano terra dell'edificio 13, nel quale saranno ospitate anche le cancellerie e gli uffici del Tribunale di Sorveglianza".

"L'intervento - ha aggiunto Zaccariotto - è assolutamente in regola con quella che era la programmazione dei lavori prevista dal finanziamento Pnrr. L'esecuzione dei lavori terminerà nel 2025, come previsto dalla normativa sui contributi sarà necessario che il collaudo sia ultimato entro il mese di marzo 2026". (ANSA).