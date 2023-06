Basket: Venezia ingaggia il centro brasiliano Caboclo

L'Umana Reyer venezia ha ingaggiato Bruno Caboclo, centro brasiliano di 26 anni, alto 206 centimetri, e 231 di apertura alare, proveniente dal Ratiopharm Ulm. Si tratta del secondo giocatore brasiliano della storia per i veneziani, dopo Ubiratan Pereira Maciel, che giocò nella Reyer dal 1969 al 1972.

Caboclo nasce ad Osasco (San Paolo, Brasile) e inizia la sua crescita cestistica nel Grêmio Recreativo Barueri. Nel 2013 lavora con coach Rafael Franco alla Score Academy di Raleigh (North Carolina), mentre nella stagione 2013/14 inizia la sua carriera professionistica al Pinheiros nella prima lega brasiliana. Nel giugno 2014 Caboclo viene scelto dai Toronto Raptors al Draft Nba; dal 2015 al 2018 gioca tre stagioni con i Raptors 905, nella Nba Development League, trascinando la squadra alla vittoria nel 2017.

Nel febbraio 2018 firma con i Sacramento Kings e completa la stagione in G League con la maglia dei Reno Bighorns, mentre nell'agosto si trasferisce ai Rio Grande Valley Vipers, squadra affiliata agli Houston Rockets. Nel gennaio 2019 firma con i Memphis Grizzlies dove lavora con Neven Spahija e firma il suo career high in Nba, con 24 punti contro gli Oklahoma City Thunder. Nel febbraio 2020 torna a Houston e un anno dopo si trasferisce in Francia, a Limoges. Nella stagione 2021/22 torna a casa a San Paolo con cui vince la Basketball Champions League d'America e viene eletto Mvp sia del campionato brasiliano che della Bcl.

A gennaio firma per il Ratiopharm Ulm con cui vince il campionato; Caboclo fa parte del roster della Nazionale brasiliana che tra poco inizierà la preparazione dei Mondiali a Giacarta. (ANSA).