Acqua alta al primo concerto di Laura Pausini a Venezia

L'acqua alta in piazza San Marco non ha dissuaso i fans di Laura Pausini, che stasera si esibisce nel 'salotto' di Venezia per la prima di tre serate 'sold out' del suo tour mondiale.

Gli spettatori si sono sistemati in ordine sulle sedie della grande platea sui 'masegni' della piazza, procurandosi stivali in plastica dai venditori ambulanti o portandoli da casa, come ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro.

Le previsioni dell'Ufficio maree da giorni annunciavano un picco di marea per le 21.10, intorno ai 90 centimetri. Per questo livello non è prevista l'attivazione del Mose, ma la piazza va comunque sott'acqua per qualche centimetro.

A far temere gli organizzatori è anche il meteo, con minaccia di pioggia su Venezia che però, finora, non si è manifestata.

(ANSA).