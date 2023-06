'Sorsi d'Autore' chiude nelle ville Brandolini e Widmann

(ANSA) - TREVISO, 29 GIU - Il format che mescola eccellenze enogastronomiche locali, cultura e luoghi della storia del Veneto caratterizzerà anche i due ultimi appuntamenti del Festival "Sorsi d'Autore' 2023".

Si comincia domani sera, 30 giugno, a Villa Brandolini d'Adda, a Pieve di Soligo (Treviso), con il tradizionale percorso che vede dapprima una degustazione guidata, a cura del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, quindi una visita alla villa, e infine l'incontro con Oscar Farinetti e Dario Vergassola.

Il Festival chiuderà sabato 1 luglio, a Villa Widmann a Mira, sulla celeberrima Riviera del Brenta, esempio di equilibrio tra le forme più tipicamente venete e il Rococò di gusto francese.

Anche qui vi sarà in apertura una degustazione guidata di vini, in questo caso l'etichetta Tedeschi, a cura dei sommelier Ais Veneto, con assaggi dl gelato artigianale Torronificio Scaldaferro. Quindi la visita guidata alla villa, e in chiusura l'incontro con Serena Dandini, per la presentazione del suo libro 'Cronache dal paradiso' (Einaudi) in dialogo col giornalista Luca Telese. (ANSA).