Pompieri salvano con defibrillatore uomo in arresto cardiaco

Un uomo colto da arresto cardiaco, caduto a terra in strada in stato di incoscienza, è stato rianimato e defibrillato dai vigili del fuoco, che si trovavano per un altro intervento nelle vicinanze di Via Colombo a Mestre.

La squadra di pima partenza stava intervenendo con altri colleghi in via Canevea per aprire una porta, quando l'attenzione del personale è stata attirata da un passante che ha riferito dell'uomo a terra. I vigili del fuoco si sono subito portati sul posto, dando l'allarme al Suem e iniziando le operazioni di primo soccorso sanitario, rianimando l'uomo e poi utilizzando il defibrillatore.

Ripresi parametri vitali, il paziente è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale.

