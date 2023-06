Play, nuovo volo low cost da aeroporto Venezia per Reykjavík

La compagnia aerea low-cost islandese Play lancia il collegamento dall'aeroporto Marco Polo di Venezia all'aeroporto Keflavík di Reykjavík (Islanda), operativo due volte a settimana per tutta l'estate.

Il volo è operativo dal 29 giugno, con partenza da Venezia il giovedì e domenica alle 22:05 e arrivo a Reykjavík alle 00.40; da Reykjavík con decollo alle 14.45 e atterraggio a Venezia alle 21:05.

Recentemente Play è stata nominata migliore low cost per il Nord Europa ai World Airline Awards di Skytrax. Fondato a Reykjavík nel 2019, il vettore gestisce una flotta di aeromobili Airbus A321NEO e A320NEO ed offre un servizio snello e "no frills". In Italia, Play collega nell'estate 2023 gli aeroporti di Bologna e Venezia alla capitale islandese, mentre per l'inverno 2024 verrà lanciato un volo da Verona. (ANSA).