E' nato Kiki, unico pulcino in Italia di gru della Manciuria

E' nato al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) "Kiki", unico pulcino in Italia di gru della Manciuria, che ora crescerà in cattività nella struttura veronese.

A 10 giorni di vita il piccolo segue mamma e papà per guadare il ruscello che scorre nel suo reparto. La specie a cui Kiki appartiene è definita "vulnerabile", quindi a rischio estinzione, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. In tutti i parchi zoologici d'Europa vivono solo 194 individui di questi volatili a presidiare un patrimonio genetico che va scomparendo.

"Terzo pulcino di una coppia molto affiatata nell'allevamento della prole - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva - Kiki zampetta ovunque pur di incontrare il lungo becco dei genitori. Insetti, invertebrati acquatici o qualche filo d'erba: i tre possono nutrirsi di tutto ciò che trovano tra il prato, lo stagno e gli arbusti. E al momento del pasto portato dai keeper non è detto che abbiano molta fame". (ANSA).