Al Veneto finora 9,5 miliardi di fondi Pnrr

Ammontano a 9.564.541.278,65 euro i fondi del Pnrr assegnati al Veneto, nell'ultimo monitoraggio delle opere effettuato dalla Regione al 16 giugno.

Rispetto a tali risorse, a pesare in maniera significativa sono le infrastrutture e, in particolare, l'alta Velocità/alta capacità (Brescia-Verona-Vicenza-Padova) - per oltre 3,7 miliardi; seguono gli interventi per la salute, oltre 1 miliardo, e quelli per le politiche del lavoro e l'istruzione, oltre 1,1 miliardi.

Gli interventi a valere sul territorio e l'ambiente ammontano a oltre 860 milioni; quelli a favore dell'innovazione e della ricerca superano gli 800 milioni; quelli per il turismo e la cultura si aggirano attorno ai 438 milioni; quelli per l'energia e l'efficienza energetica superano i 305 milioni e per la digitalizzazione e innovazione Pa arrivano quasi a 208 milioni.

Secondo il presidente regionale, Luca Zaia, "per i Comuni il Pnrr rappresenta un'imperdibile opportunità che, tuttavia, si sta scontrando con una fortissima difficoltà nella realizzazione, a causa di strutturali carenze di personale e di competenze tecniche adeguate a supporto". Resta "un'occasione imperdibile per consentire al nostro Paese quelle trasformazioni che possono garantire alla cittadinanza un futuro più inclusivo, verde, digitale e alle imprese un sistema più snello, efficiente e sostenibile. Un'occasione da non perdere - aggiunge - per la quale il Veneto, come sempre, vuole essere protagonista".

"La trasparenza è uno degli elementi chiave nella gestione dei finanziamenti pubblici in Veneto - sottolinea ancora Zaia -.

La Regione del Veneto si è attrezzata da tempo, approvando 16 progetti strategici, già presentati al Governo. Altro elemento sul quale abbiamo puntato molto nella gestione del Pnrr, insieme al coinvolgimento di tutti gli attori interessati che è garanzia di successo degli investimenti, anche alla luce delle condivisibili modifiche al piano". (ANSA).