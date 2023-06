Una mostra di Emergency sul cambiamento climatico

(ANSA) - VENEZIA, 28 GIU - Si aprirà domani pomeriggio nella sede Emergency di Venezia la mostra 'Dove stiamo andando? Clima e persone' dedicata alle conseguenze che il cambiamento climatico ha nella vita delle persone, determinando migrazioni, conflitti, povertà.

"Con questa mostra - ha dichiarato Rossella Miccio, Presidente di Emergency - vogliamo ricordare quanto sia urgente prenderci cura dell'unica terra che abbiamo a disposizione e che condividiamo, perché questo è il solo modo di prenderci cura di tutti e di ciascuno. Scegliendo la guerra, lo sfruttamento delle risorse e delle persone ci condanniamo a non avere un futuro e nemmeno un presente in cui sentirsi al sicuro".

La mostra visualizza attraverso fotografie, mappe, infografiche e un'installazione, i cambiamenti climatici e i suoi effetti sugli spostamenti delle persone. In esame quindici Paesi, tra cui l'Italia: sono i Paesi dove Emergency opera o da cui molte persone si muovono per raggiungere l'Europa, anche a causa dell'innalzamento delle temperature e di altri fenomeni ambientali estremi. Il progetto espositivo è stato ideato con la collaborazione del fotoreporter e ambasciatore del clima, Simone Padovani. (ANSA).