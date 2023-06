Piantagione di marijuana scoperta dai Carabinieri nel Trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 28 GIU - I Carabinieri sono intervenuti presso un'abitazione di Vittorio Veneto (Treviso) dove era stato denunciato lo stato alterato dell'occupante, un 55enne con la convivente, e hanno scoperto una coltivazione di marijuana. Prima hanno trovato in una stanza una mini-serra con sei piantine con relativa lampada a luce artificiale e ventilatore. Proprio scollegando le apparecchiature dalla rete elettrica i militari si sono accorti poi dell'esistenza di un allaccio abusivo. Attraverso una una scala e una botola, nella soffitta della casa l'ulteriore scoperta: un vivaio con 75 piante di marijuana immerse in acqua, ventilatori, pareti isolate e lampade da 600 watt, il tutto allacciato abusivamente "a monte" del contatore.

I due sono stati denunciati con l'ipotesi di reato, in concorso, di furto aggravato di energia elettrica e la violazione delle norme in materia di stupefacenti. (ANSA).