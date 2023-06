Unesco, a Venezia l'Ufficio coordinamento del Decennio del Mare

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Il nuovo accordo fra il Gruppo Prada e la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco porterà alla creazione di un Ufficio di coordinamento del Decennio del Mare a Venezia, parte dell'Ufficio Regionale per la scienza e la cultura in Europa e dell'Ufficio della Commissione Oceanografica Intergovernativa per l'Educazione all'Oceano dell'Unesco. E' quanto annunciato oggi, nel corso dell'assemblea generale degli stati membri della Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco, in corso a Parigi fino al 30 giugno, dal Gruppo Prada e Ioc/Unesco, che di fatto rafforzano la partnership nell'ambito di Sea Beyound, il programma educativo dedicato a promuovere l'educazione alla preservazione del mare e delle sue risorse, a cui lavorano insieme dal 2019.

Obiettivo principale dell'Ufficio a Venezia sarà quello di proporre e organizzare attività di sensibilizzazione, principalmente rivolte ai giovani, per la tutela dell'oceano secondo quanto stabilito dalla Sfida numero 10 del Decennio del Mare1, il programma delle Nazioni Unite che si prefigge di cambiare il rapporto dell'uomo con l'oceano. E ancora, il lancio della terza edizione delle attività Sea Beyound dedicate agli studenti delle scuole secondarie nel mondo, incoraggiare e supportare l'implementazione di un programma di studi all'educazione all'oceano da parte di tutti gli stati membri dell'Unesco.

Proprio per consentire ai governi di acquisire familiarità con l'argomento, Ioc/Unesco e il Gruppo Prada organizzeranno la prima Conferenza Mondiale sull'Educazione all'Oceano nel 2024 proprio nella città lagunare (in collaborazione con la Conferenza del Decennio del Mare di Barcellona prevista nello stesso anno e in preparazione alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano, che si terrà in Francia nel 2025).

Tra gli altri obiettivi del progetto: monitorare e divulgare i risultati del Decennio del Mare, oltre a individuare punti di attenzione e di sviluppo nel campo dell'educazione all'oceano, supportare l'organizzazione di eventi e rafforzare le reti di educazione all'oceano, sviluppando attività in collaborazione con il programma Ocean Literacy With All dell'Unesco e collaborare con governi, centri di ricerca, ong, il settore privato e la società civile in generale, per rafforzare le attività del Decennio del Mare, in particolare nell'area mediterranea, ed espandere le attività per gli studenti in età prescolare nell'ambito del progetto 'Kindergarten of the Lagoon' (Asilo della Laguna). (ANSA).