Sala giochi di Mestre cambia gestore, dovrà chiudere

Il cambio di gestore di una sala giochi di Mestre, pur mantenendo lo stesso concessionario, consiste in una "nuova apertura". Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, respingendo l'appello della società che aveva ereditato la gestione scommesse nella terraferma veneziana.

Dopo il passaggio dalla vecchia gestione, sempre sotto allo stesso concessionario, l'attuale società era stata diffidata dal Comune di Venezia dall'esercitare l'attività di sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi, poiché il locale si trovava a meno di 500 metri da diversi luoghi sensibili, in contrasto con il regolamento comunale.

La nuova società aveva inoltre conseguito l'autorizzazione di pubblica sicurezza, dopo che la precedente gestione aveva restituito la proprioa alla Questura di Venezia. Come riporta Agipronews, i giudici hanno ribadito quanto già affermato dal Tar del Veneto, ovvero che "è agevolmente riconducibile al nucleo semantico della locuzione 'nuova apertura di sale scommesse' il caso, ricorrente nella specie, in cui nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto".

