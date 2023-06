Prof colpita da pallini: preside, rivaluteremo situazione

'Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione". Lo ha detto all'ANSA la dirigente dell'Istituto "Viola Marchesini" di Rovigo, Isabella Sgarbi, dove due degli allievi che avevano sparato pallini di gomma a una docente sono stati promossi con il 9 in condotta.

Nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione e del Merito aveva inviato un'ispezione alla scuola. Oggi Valditara ha chiesto di rivedere le decisioni prese dalla scuola. "Visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 e del regolamento di istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese", ha scritto il ministro.

La comunicazione da parte del ministro Valditara di rivedere il voto agli studenti, ha aggiunto Sgarbi, "è stata comunicata dall'Ufficio scolastico regionale". (ANSA).

