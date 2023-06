Marini nuovo comandante Direzione marittima del Veneto

Il contrammiraglio Filippo Marini è subentrato ufficialmente stamani all'ammiraglio Piero Pellizzari come comandante del Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto.

Alla cerimonia, svoltasi al pontile "Adriatica", alle Zattere, hanno presenziato il vicesindaco di Venezia, Andrea Tomaello, il presidente della Regione, Luca Zaia, il prefetto di Venezia, Michele Di Bari e il questore, Maurizio Masciopinto, autorità civili e militari del territorio.

Marini, 60 anni, dopo essersi laureato in Scienze politiche ed aver frequentato, tra gli altri, un master in Studi internazionali strategico-militari e il Corso normale di Stato maggiore, ha assunto nel corso della sua carriera vari incarichi; dal 2021 ricopriva il ruolo di direttore marittimo del Lazio. (ANSA).