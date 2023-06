Demanio affida ex villa di Galan a enti del Terzo Settore

C'è anche Villa Rodella di Cinto Euganeo (Padova), l'ex dimora del presidente del Veneto Giancarlo Galan, confiscata in seguito al processo per le tangenti del Mose, tra gli edifici del Veneto che l'Agenzia del Demanio punta ad affidare agli enti del Terzo settore, nell'ambito delle attività legate ai "Progetti a Rete" per il recupero di edifici dismessi.

L'Agenzia avvia così in Veneto la sperimentazione della concessione agevolata per sei anni, fino ad un massimo di 50; si tratta di un nuovo strumento attuativo, accanto a quelli già consolidati della concessione-locazione di valorizzazione e della concessione-locazione in uso gratuito, introdotto dal Codice del Terzo Settore.

Oltre alle due ville, vi sono anche il Casello Roccolo, il Casello Ronchi e la Stazione Sottocastello a Pieve di Cadore (Belluno), edifici ferroviari della dismessa linea Calalzo-Dobbiaco, e il 'Villino Rossi' di Schio (Vicenza), storico edificio degli imprenditori tessili. Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 11 dicembre alle ore 12.00. (ANSA).