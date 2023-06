Presepe di sabbia di Jesolo verrà realizzato ad Assisi

La sabbia di Jesolo diventa un presepe anche ad Assisi, con una creazione durante il periodo natalizio, mentre nella località balneare veneziana prenderà forma il consolidato "Jesolo Sand Nativity", giunto quest'anno alla sua 21/a edizione.

L'opera verrà realizzata nella piazza inferiore di San Francesco, nell'area antistante l'ingresso inferiore della basilica. Avrà una dimensione di 8 metri di lunghezza, 4 di altezza e 4 di profondità. Vi sarà rappresentata la Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli.

L'annuncio è stato dato oggi dall'amministrazione comunale jesolana insieme alla Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, con il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti e il responsabile dell'Ufficio comunicazione del frati di Assisi, fra Giulio Cesareo.

Dopo piazza San Pietro a Roma e Matera, la natività in sabbia di Jesolo raggiunge così un altro simbolo internazionale della cristianità, con uno speciale legame con San Francesco, che realizzò il primo presepe della storia, a Greccio, 800 anni fa.

La creazione del presepe inizierà a novembre, con l'allestimento del cantiere previsto da mercoledì 15 a lunedì 20. A questo momento seguirà la fase di scolpitura, per la quale il direttore artistico David Ducharme individuerà gli artisti nelle prossime settimane, da martedì 21 novembre a lunedì 4 dicembre. I successivi tre giorni saranno dedicati all'attività di decoro dell'opera e dell'area che la accoglierà.

L'inaugurazione è fissata per venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione. Da quel giorno, la Natività resterà esposta fino al 6 gennaio 2024.

San Francesco sarà protagonista anche a Jesolo: l'edizione 2023/2024 dello Jesolo Sand Nativity sarà infatti dedicata al Santo, che verrà raffigurato in alcuni episodi che hanno segnato la sua vita. (ANSA).