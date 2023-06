Ryanair meno presente su Venezia, 'tasse aumentate del 38%'

(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Ryanair ha annunciato oggi di aver dovuto rimuovere un aeromobile (investimento di 100 milioni di dollari), a cancellare sei rotte ed a ridurre i voli su ulteriori sei rotte dall'aeroporto Marco Polo di Venezia per l'inverno 2023 a causa della decisione del Comune di Venezia "di applicare un eccessivo e sconsiderato aumento delle tasse pari al 38% (2,50 euro) per ogni uomo, donna e bambino in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia a partire dal 30 maggio 2023, che si aggiunge alla tassa di 6,50 euro attualmente in vigore". Per il vettore, la decisione del Comune di Venezia di aumentare i costi di accesso a Venezia "soffoca la connettività e la crescita ed ha un impatto negativo sui veneziani e sull'industria turistica in ripresa". (ANSA).