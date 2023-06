Maltempo, in Veneto grandine e acquazzoni diffusi

(ANSA) - VICENZA, 23 GIU - Grandine, anche a chicchi grossi, e acquazzoni diffusi, con effetto a macchia di leopardo in Veneto oggi. Le grandinate e la pioggia, nella tarda mattinata, hanno interessato la montagna e le prealpi per, nel pomeriggio, scendere in pianura. Qualche danno per i tetti e comignoli e alcuni allagamenti al piano terra, specie box auto, ma con danni modesti.

Per l'Agenzia regionale dell'ambiente del Veneto (Arpav) si tratta di tempo instabile con rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che hanno interessato dapprima le zone montane, per poi trasferirsi sulla pianura.

Fenomeni che sono definiti in esaurimento e diminuzione della prima in montagna e dal tardo dalla sera anche in pianura. Le temperature in diminuzione rispetto a ieri, con il caso eclatante dell'Altopiano montano dei Sette Comuni, dove è iniziato a piovere a metà mattinata con il 'crollo' delle temperature rispetto ai giorni scorsi, con la colonnina del termometro scesa ad Asiago a 15 gradi. (ANSA).