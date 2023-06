Guardia di Finanza del Veneto, 5.000 indagini in 17 mesi

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza del Veneto ha eseguito oltre 60 mila interventi ispettivi e sviluppato circa 5.000 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno "a tutto campo", a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnnr. Sono i dati diffusi oggi in occasione del 249/o anno della fondazione del Corpo.

Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica hanno permesso di sequestrare crediti inesistenti per un ammontare di circa 150 milioni. Sono stati individuati 751 evasori totali e 5.000 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 2.131, di cui 27 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di oltre 90 milioni.

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio, specie nell'ambito della criminalità organizzata, sono stati eseguiti 251 interventi, che hanno portato alla denuncia di 658 persone, di cui 15 tratte in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 30,5 milioni. Nel corso del 2022 e nei primi cinque mesi del 2023 sono state condotte 6.196 missioni navali.

Inoltre sono state effettuate 352 missioni di volo, per un totale di 421 ore di volo. Nel 2022, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Veneto ha effettuato 182 interventi che hanno permesso di portare in salvo 174 persone e recuperare 4 salme. (ANSA).