Concerto di Alessandro Taverna per Festival musica Portogruaro

Il pianista Alessandro Taverna si esibirà domani a Venezia, a Palazzo Morosini, in un evento speciale organizzato dalla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro (Venezia) in collaborazione con Generali, Banca Generali Private e Leone Alato, a sostegno del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.

In programma l'Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22 di Fryderyk Chopin, il Claire de lune di Claude Debussy, la Parafrasi che Franz Liszt trasse da alcune arie dell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi e la Rapsodia in blu di George Gershwin nella versione per pianoforte solo.

Il Festival Internazionale di Musica di Portograuro, giunto quest'anno alla 41/a, per il terzo anno consecutivo vede proprio Taverna alla direzione artistica, è sarà presentato pubblicamente venerdì 14 luglio.

Dopo essersi affermato in prestigiose competizioni internazionali come il Piano-e-Competition negli Stati Uniti, i concorsi pianistici di Leeds, Londra, Hamamatsu, il Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, nel 2012 Taverna ha ricevuto il "Premio Presidente della Repubblica", per meriti artistici e per la sua carriera internazionale. (ANSA).