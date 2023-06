Virtuosismo e progetto con la Cina nel 3/o Vivaldi Festival

Il virtuosismo strumentale e un inedito progetto con la Cina sono i temi portanti della terza edizione del "Vivaldi Festival", manifestazione nata nel 2021 per iniziativa di Enrico Castiglione per rendere omaggio al 'Prete rosso' nella sua città natale, promosso dal Ministero della Cultura con il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, inserito nel calendario delle Città in Festa, in partnership con le maggiori istituzioni veneziane tra cui l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi, l'Accademia Vivaldi e la Fondazione Cini.

Il Festival sarà inaugurato il 24 giugno alla Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove Vivaldi fu battezzato e celebrò messa, per poi concludersi il 28 luglio, giorno del 282/o anniversario della morte del compositore veneziano. Prevista anche una serie di appuntamenti pomeridiani, ogni giorno alle 15.30 alla Basilica della Salute, fino alla conclusione della manifestazione.

Tra gli altri luoghi delle esibizioni, la Chiesa della Pietà, nel cui orfanotrofio Vivaldi fu maestro e animatore, Palazzo Grimani, Palazzo Lolin, le scuole di San Rocco e di San Giovanni Evangelista, la Chiesa di San Salvador, la Basilica di San Francesco della Vigna, la Chiesa di San Salvador. (ANSA).