Detenuti, reinserimento anche con lavori manutenzione scuole

(ANSA) - PADOVA, 20 GIU - La Provincia di Padova ha riattivato il progetto di collaborazione denominato "Detenuti per la scuola", dandogli nuova linfa e maggiori ambizioni.

Questa iniziativa, nata nel 2019 e successivamente sospesa a causa della pandemia, è finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti attraverso lavori di piccola manutenzione negli istituti scolastici della provincia.

Il nuovo protocollo d'intesa tra la Provincia di Padova, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Associazione Odv-Ets Ocv, prevede l'estensione del progetto a entrambi gli istituti carcerari presenti in Via Due Palazzi: la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione. Oltre alle attività di tinteggiatura e piccole manutenzioni, si includerà anche la collaborazione per la manutenzione del verde.

Obiettivo principale dell'iniziativa è offrire alle persone detenute l'opportunità di formazione professionale e di esperienza lavorativa, favorendo così la loro rieducazione e il reinserimento nella vita sociale. (ANSA).