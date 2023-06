Locandina inviata a bere senza misura, sarà segnalata all'Agcm

(ANSA) - VERONA, 19 GIU - La Polizia locale di Verona segnalerà all'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la pubblicità scorretta che invita "a comportamenti che possono arrecare turbativa alla circolazione stradale ma anche alla sicurezza urbana" apparsa sui social per pubblicizzare un locale di Verona.

"Bevi quanto puoi. Mangia quanto vuoi" è il testo della pubblicità affissa in città che ha suscitato un'ondata di critiche per il messaggio, ritenuto implicito, che invita a bere senza misura. Il Comune, insieme a Confcommercio e Confesercenti, in una nota congiunta ha rimarcato la netta disapprovazione verso questo tipo di contenuti, in aperto contrasto con le azioni messe in atto dall'amministrazione per contrastare l'abuso di alcol e i rischi ad esso legati. Uno tra tutti, la guida in stato di ebbrezza, fenomeno che sta causando un sempre maggior numero di incidenti e che vedono coinvolti numerosi giovani.

Nel 2022 - ricorda la nota dell'amministrazione scaligera - vi sono stati oltre 300 incidenti in un anno a causa della guida in stato di ebbrezza, dal primo gennaio ad oggi sono state 163 le denunce per guida sotto l'effetto di alcol conseguenti ad incidente stradale. Nella giornata di oggi il locale ha diffuso una nuova locandina con lo slogan "Degusta insieme a noi".

