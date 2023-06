Cciaa Vicenza, nel I trimestre tornano i segnali di crescita

I primi tre mesi del 2023 tornano a mostrare in provincia di Vicenza segnali di crescita, seppure in un contesto non privo di elementi di incertezza. Il quadro emerge dall'indagine congiunturale sul settore manifatturiero relativa al I trimestre dell'anno, realizzata dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza.

La produzione è aumentata dell'1,2% sia rispetto al trimestre precedente (in linea con quello del Veneto, +1,1%) sia rispetto allo stesso periodo del 2022. Il fatturato è aumentato del 4,4% (+5% rispetto al I trim. 2022), anche se almeno in parte questo risultato è ancora dovuto all'aumento dei prezzi.

Questi valori costituiscono una media tra andamenti piuttosto divergenti tra i diversi settori, con valori molto positivi per l'orafo, il sistema moda e metal-meccanica e indicatori negativi per concia, legno-mobile e chimica-plastica.

Per i prossimi mesi resta positivo l'andamento del solo mercato interno (+0,6% gli ordini rispetto al trimestre precedente, ma -1% rispetto a un anno fa) mentre le commesse dall'estero sono in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente (-2,7%) sia su base annua (-2%). La flessione comunque non va ricondotta a una improvvisa perdita di competitività bensì a fattori esogeni: nei primi mesi dell'anno sono proseguite la debolezza dell'economia mondiale e quella del commercio internazionale, connesse con la perdurante incertezza geopolitica e con la persistenza dell'inflazione su livelli elevati nelle principali economie avanzate.

L'incremento della produzione si è accompagnato anche ad una crescita dell'occupazione, che nel settore manifatturiero è pari a 147.752 unità, oltre 3.000 in più rispetto a marzo 2022.

Diminuiscono inoltre le ore autorizzate di Cig, -24,6% nel I trimestre rispetto al IV trimestre 2022, ,a in aumento sul I trimestre 2022 (da 1,7 a 2,8 milioni, +66,1%); il livello resta comunque molto lontano dai valori registrati durante la pandemia. Sul trimestre, sia la componente ordinaria (Cigo) sia quella straordinaria (Cigs) sono in netta diminuzione passando rispettivamente da 3,4 a 2,7 milioni (-20,5%) e da 417 mila a 176 mila ore (-57,7%). Infine, a Vicenza nel trimestre non sono state autorizzate ore di CIG "in deroga". (ANSA).