Zaia, se tutti fossero come gli Alpini non avremmo problemi

(ANSA) - BELLUNO, 18 GIU - "Se tutti fossero come gli Alpini non avremmo problemi nel mondo". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Belluno per l'adunata triveneta delle penne nere.

Zaia si è detto felice, e ha ringraziato i vertici della associazione nazionale alpini che qualche giorno fa hanno indicato come Vicenza la sede del raduno nazionale 2024.

"E' la 18/a volta che il Veneto fa un'adunata nazionale - ha ricordato Zaia - con la prima nel 1920 sull'Altopiano di Asiago sul monte Ortigara, la seconda nel 1921 a Cortina d'Ampezzo".

"Guardiamo sempre all'alpinità direi che questo è un grande valore di solidarietà - ha aggiunto - non a caso con il 7/o Reggimento e con il 6/o Artglieria da montagna hanno ricevuto due medaglie d'oro al valor civile per il loro intervento dopo il disastro del Vajont 60 anni fa". (ANSA).