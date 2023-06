Sangiuliano, la grande Loren e la magia dell'Arena

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La grande Sofia Loren e la magia dell'Arena di Verona si sono combinate alla perfezione in una serata meravigliosa. È stato un onore accompagnare la mitica Sofia, una delle migliori espressioni della #cultura italiana nel mondo", ha commentato sui social il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che ha partecipato alla prima rappresentazione di Aida, spettacolo inaugurale del 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, trasmesso in diretta mondovisione su Rai1.

Lo speciale prodotto da Rai Cultura per l'inizio dei festeggiamenti per il Centenario del Festival Lirico, trasmesso in diretta in mondovisione, ha registrato il gradimento di 3 milioni 157mila spettatori con uno share del 19,7 %. La messa in scena dell'Aida, opera simbolo di Giuseppe Verdi, che ha aperto la rassegna della città scaligera, è stata seguita invece da 1 milione 698mila spettatori con il 12,5% di share. (ANSA).