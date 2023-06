Grande serata in tv con l'Aida a Verona

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Grande serata di musica lirica ieri in tv: su Rai 1 Arena di Verona - Cento anni in una notte, lo speciale prodotto da Rai Cultura per l'inizio dei festeggiamenti per il Centenario del Festival Lirico, trasmesso in diretta in mondovisione, ha registrato 3 milioni 157mila spettatori con uno share del 19,7%. La messa in scena dell'Aida, opera simbolo di Giuseppe Verdi, che ha aperto la rassegna della città scaligera, è stata seguita da 1 milione 698mila spettatori con il 12,5% di share. (ANSA).