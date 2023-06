Verona opera festival: gia' circola il francobollo

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Anche se la presentazione ufficiale avverra' solo fra qualche ora, gia' circola su internet il francobollo emesso oggi per l'edizione n.100 dell'Arena Opera Festival di Verona. Il francobollo e' valido per la posta ordinaria spedita in Europa (e nel bacino del Mediterraneo) ed ha una tiratura di circa 350 mila esemplari.

La vignetta mostra un particolare del manifesto promozionale della centesima edizione in cui si riconosce la struttura dell'arena di Verona con un'artista sul palcoscenico. L'annullo speciale ''primo giorno di emissione'' e' apposto ovviamente a Verona. (ANSA).