Rissa tra 15 al bar per Champions League, feriti e sospensione

(ANSA) - MONTEBELLUNA (TREVISO), 16 GIU - Il questore di Treviso ha emesso un decreto di sospensione della licenza di un locale di Montebelluna (Treviso), per una durata di cinque giorni, in seguito ad una rissa scoppiata alcuni giorni fa tra una quindicina di avventori al termine della quale alcuni hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per ferite e contusioni giudicate guaribili tra i 10 ed i 30 giorni.

Alla base dell'episodio, che ha visti coinvolti clienti di varie nazionalità, vi sarebbero le discussioni sorte intorno alle fasi della finale di Champion's League che il gruppo stava seguendo in tv.

Per riportare la calma nel bar sono intervenute più pattuglie dei carabinieri. (ANSA).