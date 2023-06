Grave operaio schiacciato da trave in acciaio

Un operaio 25enne di origini moldave è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da una trave d'acciaio del peso di 11 tonnellate, durante un'operazione di saldatura. L'infortunio sul lavoro è avvenuto all'interno della Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio (Verona). Il giovane lavora per una ditta di appalto. Soccorso in breve tempo, l'operaio è stato stabilizzato sul posto dai medici del Suem 118, e trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale veronese di Borgo Trento.

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, alla cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri e i tecnici dello Spisal.

La Cgil e la Cisl di Verona, in una nota congiunta, confermano che il giovane lavoratore operava per conto di una ditta in appalto. "Le cause del grave incidente - spiega il sindacato - sono ancora tutte da chiarire, ma ciò che è chiaro a tutti e che anche questa volta a pagare il prezzo più alto è un lavoratore". "Per noi non esistono fatalità ma responsabilità che gli inquirenti dovranno accertare. Come ormai troppo spesso accade e l'evento di oggi ne è la conferma, i lavoratori degli appalti rappresentano l'anello ancor più debole della fragile catena del lavoro". (ANSA).