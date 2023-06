Edison inaugura centrale a Marghera, favorirà la transizione

(ANSA) - VENEZIA, 16 GIU - Edison ha inaugurato a Porto Marghera la prima centrale termoelettrica di ultima generazione che contribuisce alla transizione energetica del Paese. La centrale è ritenuta la più efficiente d'Italia e tra le più efficienti al mondo.

Il nuovo impianto di Marghera è il risultato di un intervento di ammodernamento della centrale termoelettrica preesistente, realizzata nel 1964 e costantemente rinnovata nelle tecnologie, tanto da divenire nel 1992 il primo ciclo combinato a gas naturale realizzato in Italia. I lavori di cantiere hanno avuto una durata complessiva di 4 anni, impiegando fino a mille maestranze durante le fasi di picco e 250 imprese fornitrici, per un investimento complessivo di circa 400 milioni di euro.

L'impianto ha una potenza installata pari a 780 Mw e un rendimento energetico del 63%, il più alto reso disponibile ora dalla tecnologia, in grado di assicurare una riduzione delle emissioni specifiche di ossidi di azoto fino al 70% e di quelle di anidride carbonica fino al 30% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano. Consentirà di soddisfare il fabbisogno annuale equivalente di circa 2.000.000 di famiglie.

Il nuovo ciclo combinato a gas naturale di Edison a Marghera Levante da 780 Mw è composto da una turbina da 515 Mw, classe H di Ansaldo Energia - tecnologicamente pronta per l'impiego di idrogeno fino al 50% in miscela col gas naturale -, un generatore di vapore a recupero con all'interno un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto e una turbina a vapore da 265 Mw.

"Siamo orgogliosi di essere i primi a portare innovazione in Italia con un impianto di ultima generazione altamente strategico per la flessibilità e l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. (ANSA).