Poliziotto salva coppia di anziani in auto andata a fuoco

Si chiamano Maria Teresa e Agostino ed hanno, rispettivamente, 85 e 89 anni i due coniugi tratti in salvo da Matteo: è un poliziotto delle Volanti della Questura di Verona che, in un momento di difficoltà, si è trovato a percorrere la loro strada. Le Volanti sono la sezione coinvolta nell'inchiesta per abusi e violenze della Procura scaligera.

L'agente di polizia fuori servizio era a bordo della sua auto quando ha visto sopraggiungere in lontananza il veicolo della coppia avvolto dal fumo; l'uomo e la donna, senza rendersi conto che la macchina sulla quale viaggiavano iniziava a prendere fuoco, stavano proseguendo sulla loro strada con calma, senza cogliere alcun segno di pericolo. Il poliziotto ha invertito il senso di marcia, ha seguito i due coniugi, ha affiancato la loro auto, l'ha fatta accostare e, rapidamente, ha aiutato entrambi a scendere e ad allontanarsi dal veicolo in fiamme.

L'agente - che già aveva chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco - vedendo che l'incendio stava pericolosamente divampando, ha fermato un autobus di passaggio, ha preso l'estintore a bordo, e si è precipitato a spegnere le fiamme evitando, in questo modo, che potessero provocare ulteriori danni a cose o a persone. I due anziani coniugi oggi hanno incontrato il poliziotto avendo così modo di ringraziarlo. (ANSA).