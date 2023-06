On line 30.000 spartiti e documenti della Fondazione Levi

(ANSA) - VENEZIA, 15 GIU - Oltre 30.000 spartiti e documenti storici della Biblioteca Musicale della Fondazione Levi di Venezia saranno accessibili on line.

La Biblioteca Musicale della Fondazione Ugo e Olga Levi avrà, infatti, una sua versione digitale dove saranno consultabili più di 500 spartiti e partiture, oltre che fotografie, disegni e manifesti, per un totale di quasi 30.300 schede bibliografiche. La creazione di un laboratorio interno e di una pipeline, che opera attraverso l'uso di algoritmi e Intelligenza Artificiale, consente di velocizzare il lavoro umano, rendendolo sostenibile su larga scala. "Si tratta di un progetto all'avanguardia - afferma Giulia Clera, ideatrice del LeviDigiLab - che vuole far entrare in Fondazione Levi la cultura della digitalizzazione rendendo la struttura e il personale coinvolto in grado di occuparsi della trasformazione digitale dei Fondi ai fini conservativi, di valorizzazione, con lo scopo di aumentare il pubblico tramite la fruizione su una piattaforma dedicata e di creare una rete di collaborazioni istituzionali". (ANSA).