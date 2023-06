Milano-Cortina: Sala, non temiamo ritardi sui lavori

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Per quanto riguarda le opere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 "posso dire che non temiamo ritardi sui lavori. Conoscendo le questioni, non sono per niente preoccupato". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante l'evento in diretta dal Palazzo Reale di Milano per i festeggiamenti di Sky per i 20 anni in Italia.

Al tempo stesso, però, "oggi ogni progetto costa di più di quanto previsto due-tre anni fa", quindi "c'è più un problema di gestire i costi che di tempi" ha concluso Sala sottolineando che comunque "sono tranquillo sull'evoluzione dei lavori". (ANSA).