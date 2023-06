Incinta non può sposarsi in municipio, nozze in ospedale

La cerimonia era stata fissata da tempo in municipio, anche perché si tratta di una data simbolica, esattamente cinque anni dopo il giorno del fidanzamento. Ma la futura sposa è stata improvvisamente ricoverata oggi in ospedale, per le ultime fasi prima del parto, e così la dirigenza di Ostetricia, all'ospedale di San Donà di Piave (Venezia), ha allestito tutto in reparto.

Protagonisti di questo sì davvero originale sono Francesca Battiston e Andrea Brunetta, residenti a San Donà di Piave, che nel pomeriggio, in una sala della dirigenza ospedaliera, sono stati uniti in matrimonio dal sindaco, Alberto Teso.

Oltre ai due sposi erano presenti i familiari e i testimoni.

Presente anche il direttore del reparto di Ostetricia, Marika Soldà, e il personale infermieristico, che ha seguito da vicino la paziente ormai prossima al parto. (ANSA).