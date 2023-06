Incendio in magazzino, sindaco ordina di non aprire finestre

Un'ordinanza per invitare a tenere chiuse le finestre delle case è stata emanata dal sindaco di Fossalta di Portogruaro (Venezia), Natale Sidran, in seguito all'incendio in un deposito con all'interno materiale di vendita al dettaglio, tra cui diverse batterie, che ha sollevato un'alta colonna di fumo.

Sul posto sono impegnate la squadre dei vigili del fuoco di Portogruaro, l'autoscala di Pordenone, il carro aria di Mestre e il funzionario di guardia; nessuna persona è rimasta coinvolta.

Rilievi sono in corso da parte dell'Arpav per l'alta e densa colonna di fumo sprigionatasi all'esterno. Sono in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco, la messa in sicurezza della struttura e l'indagine sulle cause delle fiamme.

(ANSA).