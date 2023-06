Coltivava marijuana in negozio di articoli da regalo, denunciato

(ANSA) - LEGNAGO (VERONA), 15 GIU - Ha utilizzato parte del suo negozio per articoli da regalo e per fumatori trasformandolo in una serra per la coltivazione di marijuana ma è stato scoperto dalla Guardia di finanza e denunciato.

E' avvenuto a Legnago (Verona) dove i finanzieri hanno messo sotto controllo il negozio, visto l'insolito via vai di clienti.

Scattata la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nei locali attigui all'esercizio 145 piante di marijuana, collocate in una vera e propria serra dotata di apposito impianto di areazione e lampade ad alto consumo di energia per garantire l'illuminazione artificiale, accertando che il titolare - un 37enne del luogo - non era in possesso delle necessarie autorizzazioni per la coltivazione e la vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono stati inoltre trovati, pronti per essere venduti, alcuni articoli - tra cui bustine singole e barattoli di fluorescenza di "marijuana light" - per i quali il titolare dell'esercizio commerciale non è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza. (ANSA).